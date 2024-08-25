По всій Польщі сьогодні лунали сирени: в чому причина

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Леснякевич висловив співчуття родинам загиблих, та підкреслив, що вони були досвідченими рятувальниками.

"Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших", - сказав він.

Сьогодні о 18:00, за місцевим часом, пожежники, правоохоронці та прикордонники синхронно вшанували пам'ять загиблих, увімкнувши сирени на своїх службових авто.