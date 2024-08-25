По всій Польщі сьогодні лунали сирени: в чому причина

Сьогодні, 25 серпня, по всій Польщі залунали сирени. Таким чином пожежники, правоохоронці та прикордонники вшанували пам'ять двох вогнеборців, які загинули під час рятувальної операції в Познані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Леснякевич висловив співчуття родинам загиблих, та підкреслив, що вони були досвідченими рятувальниками.
"Загинув наш 34-річний колега з 12-річним стажем. У 33-річного колеги зі стажем 11 років залишилися сиротами двоє дітей. Це трагедія для всіх нас. Ці пожежники віддали своє життя, щоб спробувати врятувати інших", - сказав він.
Сьогодні о 18:00, за місцевим часом, пожежники, правоохоронці та прикордонники синхронно вшанували пам'ять загиблих, увімкнувши сирени на своїх службових авто.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 серпня, у польському місті Познань сталась потужна пожежа та вибух. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.
Польські ЗМІ повідомили, що під час рятувальних робіт у будинку стався вибух.
Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.
Детальніше про нещасний випадок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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