"Всем, кто хочет жить дольше". Эксперт рассказал, какую воду лучше всего пить каждый день
Чистая питьевая вода – основа нашего здоровья. Качество воды отличается в зависимости от региона, как ее очищают водоканалы от того, из каких источников ее берут – поверхностных или подземных. Стало известно, какая вода оптимально подходит для ежедневного употребления.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что мы пьем каждый день? Экологи объяснили, что не так с водой в Украине".
Какая вода самая полезная
Около 80% питьевой воды в Украине сейчас поставляют из поверхностных источников – рек и озер, которые уязвимы к загрязнению и экологическому истощению. Только пятая часть поступает из более безопасных подземных источников, говорит РБК-Украина предприниматель и вице-президент Украинской водной Ассоциации Артем Шира.
По его словам, артезианская вода из бюветов обычно чище. Водоканалы заверяют в приемлемом качестве водопроводной воды, однако лучше проявить осторожность. Ведь то, что мы потребляем ежедневно, непосредственно влияет на наше здоровье, и вода также.
Он говорит, что наиболее оптимально пить водопроводную, дополнительно доочищенную воду.
"Желательно пить очищенную с помощью специальных фильтров. И тогда вы можете не переживать, потому что базово водопроводная вода уже как-то очищена, в ней более-менее что-то проверено. А если вы ее доочистите, то можете спокойно и с удовольствием пить. Доочищать питьевую воду стоит всем, кто хочет жить немного дольше", – советует Артем Шира.
Альтернативный вариант – покупать доочищенную воду в пунктах разлива, которые расположены возле жилых домов.
"Есть прибор – портативный измеритель солености воды. Если он показывает низкую соленость, можно предположить, что другие загрязнения тоже минимальные. Такая вода в несколько раз чище и пригодна для потребления. Конечно, идеально пить воду из альпийских источников, но из реального выбора здесь и сейчас лучше всего – очищенная водопроводная или вода из пунктов разлива", – объясняет Шира.
Ранее врач рассказал, полезно ли использовать фильтры для воды.
Также многие считают, что чем больше раз прокипятить воду, тем лучше она становится очищенной. Стало известно, можно ли кипятить воду несколько раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.