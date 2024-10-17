У всех членов НАТО есть желание предоставить Украине все необходимое для войны с РФ, - Рютте
У всех членов НАТО есть желание и воля предоставить Украине все необходимое, чтобы продолжать борьбу с агрессией России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Рютте подчеркнул, что страны Альянса не лишатся единства в помощи Украине.
"Сегодня мой месседж Путину - посмотрите, что сделали Германия, Австралия и США, мы получили весомые результаты, пол миллиарда помощи на ПРО. Я говорил со всеми членами Альянса - есть чрезвычайное желание и воля предоставить Украине все необходимое, чтобы вести войну против РФ. Если кто-то думает, что после попыток разделить наш Альянс мы остановимся - этого не будет", - сказал он.
Генсек Альянса также отметил, что "Украина будет членом НАТО, у нас нет сомнений".
Военная помощь Украине
Напомним, президент США Джо Байден вчера, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение общей стоимостью 425 миллионов долларов. В частности, средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".
А сегодня Австралия объявила о передаче Украине 49 своих устаревших танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов.
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