У всіх членів НАТО є бажання надати Україні все необхідне для війни з РФ, - Рютте

У всіх членів НАТО є бажання та воля надати Україні все необхідне, щоб продовжувати боротьбу з агресією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Рютте наголосив, що країни Альянсу не втратять єдність у допомозі Україні.

"Сьогодні мій меседж Путіну - подивіться, що зробили Німеччина, Австралія та США, ми отримали вагомі результати, пів мільярда допомоги на ПРО. Я говорив з усіма членами Альянсу - є надзвичайне бажання і воля надати Україні все необхідне, щоб вести війну проти РФ. Якщо хтось думає, що після спроб розділити наш Альянс ми зупинимось - цього не буде", - сказав він.

Генсек Альянсу також зазначив, що "Україна буде членом НАТО, у нас немає сумніву".