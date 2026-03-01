RU

Все военные в Украине будут иметь четкие сроки службы и отсрочку после контракта, - Палиса

Фото: Павел Палиса (facebook.com/Pavlo.Palisa/)
Автор: Эдуард Ткач

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".

Читайте также: Зеленский назвал ежемесячные темпы мобилизации: в РФ на 10 тысяч больше

По словам Палисы, соответствующие контракты смогут подписывать даже те люди, которые уже мобилизованы. Такие внедрения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.

"(Контракты - ред), которые смогут подписывать в том числе и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и плавного перехода из мобилизованной армии к контрактной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Комментируя возможные отсрочки в этих контрактах, Палиса отметил, что предыдущий министр обороны наработал проект закона, который уже был подавался в Верховную Раду относительно новых контрактов.

Он добавил, что действующий глава Минобороны Михаил Федоров взял паузу на определенные доработки и в ближайшее время ожидается новый проект.

"Запрос на сроки службы понятен и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов", - резюмировал Павел Палиса.

В Украине хотят изменить мобилизацию

Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, глава Минобороны Михаил Федоров на днях тоже анонсировал, что продолжается работа над комплексной реформой мобилизации. В частности, будет предложено решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы.

К слову, вчера он сказал, что продолжается разработка плана для решения проблем с мобилизацией и СЗЧ. Среди идей - более активное привлечение иностранцев в ряды ВСУ.

