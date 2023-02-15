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В Мариуполе школьникам вместо горячих обедов оккупанты выдают сухпаи из круп и масла

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Мариуполь, Среда 15 февраля 2023 11:29
В Мариуполе школьникам вместо горячих обедов оккупанты выдают сухпаи из круп и масла Фото: в Мариуполе школьникам вместо горячих обедов оккупанты выдают сухпаи (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты отменили горячие обеды в школах. Вместо этого детям выдают пайки с крупами, макаронами и подсолнечным маслом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вместо горячей пищи в школах детям стали выдавать сухпай: по две пачки рис, гречка, сахар. Две бутылки солнечного масла, один литр молока, пакет сока и пачку макарон", - рассказал он.

Андрющенко предположил, что, вероятно, по замыслу, дети в школе должны запивать рис или макароны сразу маслом.

"Ведь как иначе это съесть именно в школе - непонятно. Еще один миф лопнул. Такая она, жизнь под российской оккупацией. Точно не такая, как пытается нарисовать пропаганда", - добавил он.

Как сообщалось, российские захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе. В настоящее время начались работы по сносу многоэтажек на бульваре Хмельницкого.

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