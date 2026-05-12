Все подробности операции "Мидас" знают только 2 человека, - глава САП

15:13 12.05.2026 Вт
С начала операции главным прокурором был Клименко
aimg Валерий Ульяненко
Все подробности операции "Мидас" знают только 2 человека, - глава САП Фото: Александр Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Все подробности операции "Мидас" были известны только директору НАБУ Семену Кривоносу и главе САП Александру Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителей НАБУ и САП.

"Операция состояла из многих направлений расследования, они осуществлялись различными главными подразделениями детективов, поэтому ни один из руководителей главного подразделения не знал обо всей операции. Все было известно только мне и директору бюро", - подчеркнул Клименко.

Директор НАБУ отметил, что операция "Мидас" не была сконцентрирована в одном подразделении детективов, и добавил, что расследование продолжается.

По словам Кривоноса, главным прокурором в операции с самого начала был Александр Клименко.

Дело "Мидас"

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены. Правоохранители выяснили, что члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома".

Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе. Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - ему удалось сбежать за границу.

Позже выяснилось, что офис, где отмывали деньги, посещал топ-чиновник - бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Кроме того, в этом производстве фигурирует бывший министр энергетики Герман Галущенко. Впоследствии чиновник, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, был уволен с должности решением парламента.

Александр Клименко НАБУ САП Семен Кривонос
