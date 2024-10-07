"Все, как крысы, побежали". В Киеве задержали женщину, восхвалявшую россиян во время обстрела

Утром понедельника, 7 октября, враг совершил очередную ракетную атаку на Киевскую область. Позже в сети появилось видео, на котором неизвестная русскоязычная женщина, находясь во время воздушной тревоги на железнодорожном вокзале столицы, высмеивала граждан, спасавших свою жизнь. Злоумышленницу задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Что известно о задержанной и ее преступлении

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой женщина:

свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога"

восхваляла российского агрессора

Соответствующее видео опубликовал, в частности, общественный деятель, юрист и блоггер Андрей Смолий в своем Telegram.

"Я нахожусь на вокзале... Здесь, короче, россияне, дают... украинцам. ***шат сильно... И все, смотрите, как крысы побежали... Искренние украинцы... фе. Все. До свидания", - с улыбкой рассказывает женщина (которая действительно стоит на фоне входа в Южный железнодорожный вокзал столицы) и показывает, как люди направляются к подземному переходу.

Скандальная "блогерша" (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

В полиции отметили, что правоохранители, совместно с сотрудниками СБУ, "установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала".

Соответствующее фото с места событий также опубликовал Смолий.

Задержание злоумышленницы (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

"Рашистку задержали. Она фанатка "Вагнера" и "ДНР". Обожает путина и россию", - уточнил автор сообщения. В качестве доказательства он привел скриншот ее страницы в одной из соцсетей.

Из него следует, что имя злоумышленницы - Алина Волошина, а родом она из Донецкой области.

Алина Волошина в соцсети (скриншот: t.me/smolii_ukraine)

В полиции подтвердили, что нарушительницей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".

Задержанная на вокзале женщина (фото: facebook.com/@UA.KyivPolice)

"В настоящее время правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - подытожили в полиции.

Пост отдела коммуникации полиции Киева (скриншот: facebook.com/@UA.KyivPolice)