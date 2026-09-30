Все направления компенсации открыты. Как изменился Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине
Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины (RD4U), открыл для подачи заявлений последние категории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Какие категории в Реестре открылись последними
Политик рассказала, что среди последних открытых - три категории для государства Украина:
- B1.6 "Прочие потери имущества";
- B3.1 "Экологический ущерб";
- B3.2 "Разграбление и/или присвоение природных ресурсов".
Шуляк уточнила, что заявления в этих категориях могут подавать:
- государство Украина;
- ее центральные, региональные и местные власти;
- государственные и коммунальные учреждения и организации.
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Сколько всего категорий доступно в Реестре
По словам нардепа, 30 сентября RD4U открыл для подачи все 43 категории заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, нанесенных украинцам противоправными действиями РФ.
Этим завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, который начался 2 апреля 2024 года.
Шуляк подчеркнула, что отныне заявления можно подавать во всех категориях, предусмотренных мандатом Реестра:
- 21 категория - для физических лиц;
- 11 категорий - для юридических лиц;
- 11 категорий - для государства Украина.
Важно, что все открытые категории охватывают широкий спектр последствий российской агрессии.
"Среди 43 категорий четыре касаются физического ущерба - телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, принудительный труд или служба", - сообщила Шуляк.
Еще 29 категорий - это материальный ущерб: "повреждение или уничтожение жилья, бизнеса и инфраструктуры, а также экономические потери".
"Десять категорий охватывают моральный вред: вынужденное перемещение, смерть или пропажа без вести родных, лишение свободы, принудительная депортация детей и взрослых, потеря доступа к медицине и образованию", - констатировала Шуляк.
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Как можно подать заявление и что будет дальше
Все заявления в Международный Реестр убытков подаются онлайн - через веб-портал "Дія".
"По открытым ранее категориям уже подано около 200 тысяч заявлений", - уточнила Шуляк.
Она напомнила, что открытие всех категорий Реестра:
- обеспечивает пострадавшим, бизнесу и государству Украина единую международную систему для документирования причиненного ущерба;
- формирует полную доказательную основу для будущего рассмотрения заявлений и определения компенсаций.
То есть каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра, имеет теперь определенный путь к международному компенсационному механизму.
Этот момент, по словам Шуляк, принципиален. Ведь каждая надлежащим образом зафиксированная потеря приближает:
- юридическую ответственность страны-агрессора;
- будущую компенсацию пострадавшим.
Нардеп объяснила, что поданные заявления обрабатывает Секретариат Реестра.
Те из них, которые отвечают установленным критериям приемлемости, вносятся в Реестр по решению Совета Реестра.
Шуляк уточнила, что впоследствии их передадут Международной Компенсационной комиссии, конвенция о создании которой была принята 16 декабря 2025 года на Дипломатической конференции в Гааге.
Именно эта комиссия будет:
- рассматривать заявления по существу;
- определять размер компенсации (в каждом конкретном случае);
- принимать соответствующие решения.
"По состоянию на 17 сентября 2026 года Конвенцию подписали 40 сторон, а ратифицировали девять государств и Европейский Союз", - сообщила Шуляк.
Она уточнила, что "для вступления Конвенции в силу и создания Комиссии необходимо 25 ратификаций".
"Завершающим элементом механизма станет компенсационный фонд, из которого будут осуществляться выплаты по решениям Компенсационной комиссии", - подытожила политик.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ЕС до конца 2027 года планируют создать орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный российской агрессией.
Кроме того, мы объясняли, как Украина переживет осень и зиму (и ждать ли коллапса экономики).
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