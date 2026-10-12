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"Путин не читает Truth Social": Зеленский заявил о нарушении перемирия и пообещал ответ

11:50 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
"Путин не читает Truth Social": Зеленский заявил о нарушении перемирия и пообещал ответ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россия нарушила энергетическое перемирие, которое объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие зимой, то мы будем отвечать", - сказал он.

"Минувшей ночью российские НПЗ не горели", - добавил президент.

Россия нанесла удары по украинской электростанции и энергетическим объектам, заявил Владимир Зеленский.

"К сожалению, сегодня весь день украинское небо кишело российскими "Шахедами". Были также удары планирующих бомб по нашей энергетической инфраструктуре", - добавил он.

Зеленский также добавил, что Путин "явно не читает Truth Social.

Когда Дональд Трамп объявил об "энергетическом прекращении огня", в небе Украины летали российские дроны.

"Было понятно, что Путин не читает Truth Social, а его дроны Shahed выполняют другие инструкции. Но эти посты действительно о том, что влияет на жизнь миллионов людей, и это делает их очень и очень важными", - говорится в заявлении.

Также Зеленский сообщил, что Украина готова подписать гарантии по прекращению огня. В настоящее время украинская сторона ожидает подробностей переговоров между США и Россией.

"Мы ждем детали разговора между американцами и россиянами, и мы ждем, чтобы увидеть, какие конкретные шаги готовы сделать американцы. Это энергетическое прекращение огня может сработать, и оно может стать важным шагом к прекращению войны. Если американцы действительно вмешаются сейчас и убедятся, что Россия уважает энергетическое прекращение огня", - говорит президент.

Напомним, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Он написал, что обе стороны согласились, но не уточнил, когда именно.

Позже Зеленский заявил, что Украина поддерживает энергетическую остановку огня, если Москва действительно хочет его.

До этого он говорил с лидером Канады Марком Карни, главой Финляндии Алексом Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Как сообщало РБК-Украина, через несколько часов после заявления Трампа Россия ударила по энергетике Харькова.

Зеленский тогда сказал, что Украина готова не бить по российской энергетике, если Россия поступит так же.

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