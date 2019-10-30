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На Всеукраїнському з'їзді обрано суддю КСУ

Новини » Політика    30.10.2019 - 00:52
На Всеукраїнському з'їзді обрано суддю КСУ
Фото: Галина Юровська (rsu.gov.ua)

За кандидатури двох суддів голосуватимуть 30 жовтня

На Всеукраїнському з'їзді суддів 29 жовтня суддею Конституційного суду України було обрано Галину Юровську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка у Facebook.

Зазначається, що за Юровську свої голоси віддали 145 делегатів із 274.

"За результатами таємного голосування делегатами XVII позачергового з`їзду суддів України щодо обрання суддів Конституційного суду безумовним переможцем обрано Юровську Галину", - написав Лисенко.

Крім того, він повідомив, що у другий тур вийшли Грищук Оксана (76 голосів), Коровайко Олександр (106 голосів), Прокопенко Олександр (61 голос) та Філюк Петро (98 голосів). За них знову голосуватимуть 30 жовтня. З’їзд продовжить роботу о 9:30.

Як відомо, Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються президентом, Верховною радою та з'їздом суддів України.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України призначила депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником в Конституційному суді України.

РБК-Україна писало, що на початку жовтня Станіслав Шевчук був відновлений на посаді голови Конституційного суду України. Він був звільнений 14 травня 2019 року, однак через суд оскаржив своє звільнення. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі.

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