На Всеукраинском съезде избрана судья КСУ

Фото: Галина Юровская (rsu.gov.ua)

За кандидатуры еще двоих судей будут голосовать 30 октября

На Всеукраинском съезде судей 29 октября судьей Конституционного суда Украины была избрана Галина Юровская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко в Facebook.

Отмечается, что за Юровскую свои голоса отдали 145 делегатов из 274.

"По результатам тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины относительно избрания судей Конституционного суда безусловным победителем избрана Юровская Галина", - написал Лысенко.

Кроме того, он сообщил, что во второй тур вышли Грищук Оксана (76 голосов), Александр Коровайко (106 голосов), Прокопенко Александр (61 голос) и Петр Филюк (98 голосов). За них будут снова голосовать 30 октября. Съезд продолжит работу в 9:30.

Как известно, Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть назначаются президентом, Верховной радой и съездом судей Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины назначила депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим постоянным представителем в Конституционном суде Украины.

РБК-Украина писало, что в начале октября Станислав Шевчук был восстановлен на посту главы Конституционного суда Украины. Он был уволен 14 мая 2019 года, однако через суд обжаловал свое увольнение. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме.