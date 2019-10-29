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КСУ надав висновок по закону Зеленського про допоміжні органи Ради

Новини » Політика    29.10.2019 - 23:04
КСУ надав висновок по закону Зеленського про допоміжні органи Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект визнали таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції

Конституційний суд України надав Висновок у справі за зверненням Верховної ради щодо відповідності законопроекту № 1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Зазначається, що суд визнав законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

"1. Внести зміну до статті 85 Конституції України (Відомості Верховної ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), доповнивши частину першу пунктом 151 такого змісту:

„151) створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів“.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

Так, здійснюючи перевірку законопроекту, КСУ констатував, що запропонована у пункті 1 законопроекту зміна щодо закріплення на конституційному рівні допоміжних органів Верховної ради України для здійснення її повноважень (консультативних, дорадчих та інших) не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, а отже, є такою, що відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

У Висновку також зазначається, що Верховна рада України протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала положення статті 85 Конституції України, а отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України.

З огляду на наведене Конституційний суд України констатував, що законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

"Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада 3 вересня направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1028 про створення за рахунок державного бюджету органів, що забезпечують роботу ВР. Документ пропонує закріпити в повноваженнях парламенту норму про створення інших органів, що забезпечують роботу Ради, за рахунок держбюджету.

РБК-Україна писало, що КСУ розгляне чотири законопроекти президента Володимира Зеленського щодо змін до Конституції цього тижня, серед яких - закон про право народу подавати законопроекти.

КСУ цього тижня розгляне закон щодо скорочення нардепів КСУ розгляне позбавлення Януковича звання президента
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