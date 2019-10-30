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На Всеукраїнському з'їзді обраний ще один суддя КСУ

Новини » Політика    30.10.2019 - 15:48
На Всеукраїнському з'їзді обраний ще один суддя КСУ
Фото: Петро Філюк (facebook.com/lysenko.andrii)

За його кандидатуру проголосували 151 делегат

На Всеукраїнському з'їзді суддів 30 жовтня ще одним суддею Конституційного суду України був обраний Петро Філюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка Facebook.

Наголошується, що за його кандидатуру віддали 151 голосу з 272.

"За результатами другого туру таємного голосування делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України ще одним суддею Конституційного суду обрано Петро Філюк. За його кандидатуру віддали 151 голосу з 272 голосували", - повідомив Лисенко.

Як відомо, Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються президентом, Верховною радою та з'їздом суддів України.

Нагадаємо, 29 жовтня на з'їзді суддів Галина Юровська була обрана суддею Конституційного суду. За її кандидатуру свої голоси віддали 145 делегатів з 274.

Раніше повідомлялося, що Парламент призначив депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником у Конституційному суді України.

Додамо, що на початку жовтня Станіслав Шевчук був відновлений на посаді голови Конституційного суду України. Він був звільнений 14 травня 2019 року, однак через суд оскаржив своє звільнення. Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука в Конституційний суд України в повному обсязі.

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