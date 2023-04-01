МОК отреагировал на решение Украины запретить спортсменам соревноваться в турнирах с россиянами

Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Украины не допустить украинских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2024, если им придется соперничать с россиянами, заявив, что это навредит только украинским спортсменам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, Кабинет министров принял решение запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, на которые допущены россияне и белорусы в пятницу, 31 марта, после того, как МОК издал рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение Правительства по запрету, отметив, что это постановление только навредит украинским спортсменам.

"Если такое решение будет реализовано, это лишь навредит сообществу украинских спортсменов и никак не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", - говорится в заявлении.