Астрономы, вероятно, впервые непосредственно увидели, как умирающая звезда поглощает свою компаньонку. Необычное явление зафиксировали в двойной звездной системе Bao в галактике Андромеды, в 2,5 миллионах световых лет от Земли.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на свежее исследование, опубликованное в научном вестнике Nature .

Как зафиксировали изменение звезды и мощную вспышку?

В рамках нового исследования астрономы изучали красный гигант WNTR23bzdiq в галактике Андромеды. Масса этой звезды примерно в 7 раз больше массы Солнца, а ширина - больше в 350 раз.

В 2023 году с помощью космического телескопа NASA NEOWISE и телескопа WINTER в Калифорнии ученые заметили, что звезда становится ярче. Анализ предварительных данных показал, что яркость красного гиганта начала постепенно расти еще в 2018 году.

Исследователи предполагали, что это могло произойти из-за поглощения спутницы: когда она приближалась к ядру гиганта по спирали, трение должно было генерировать тепло и свет.

В конце 2025 года астрономы зафиксировали мощную вспышку света от этой звезды, а уже через 47 дней после нее наблюдение провел космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба.

В декабре 2025 года наблюдения с помощью космического телескопа NASA JWST предоставили убедительные доказательства, которые позволили ученым полностью восстановить последовательность событий до, во время и после слияния двойной звездной системы Бао в галактике Андромеды (источник: NASA, ESA, CSA, STScI)

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Какие версии происшествия рассматривают астрономы?

По оценкам ученых, вспышка произошла тогда, когда заря-спутница массой около 70 процентов массы Солнца врезалась в сердцевину гиганта. При взрыве могло быть выброшено примерно от 0,1 до 0,2 масс Солнца.

Руководитель исследования Вирадж Карамбелкар из Колумбийского университета отметил, что, несмотря на свидетельство о слиянии двух звезд системы Bao в одну, существует и другой вариант развития событий.

Какой именно?

Слияние двух звезд : оба светила могли объединиться в одно космическое тело после столкновения.

: оба светила могли объединиться в одно космическое тело после столкновения. Сохранение обеих звезд: обе звезды могли уцелеть, оказавшись на гораздо более короткой орбите.

Ученые подчеркивают: чтобы окончательно определить, что произошло, нужно продолжать наблюдение за системой после того, как последствия вспышки утихнут.

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Каковы перспективы поиска таких явлений?

По словам Карамбелкара, зафиксировать подобное событие сложно, поскольку его проявления на фоне больших масштабов тонкие, поэтому нужны чувствительные телескопы для длительного мониторинга неба.

Исследователь ожидает, что будущие проекты, в частности, космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман и обсерватория Веры Рубин, помогут выявить гораздо больше подобных событий.