Ученые предложили новую теоретическую модель, связывающую ускоренное расширение Вселенной и природу темной энергии с квантовой структурой вакуума и сильным ядерным взаимодействием. Подход в первый раз опирается на известные законы физики без новых гипотетических частиц либо полей.

Об этом пишет РБК-Украина , опираясь на исследование, опубликованное в научном вестнике The Astrophysical Journal .

Как сильное ядерное взаимодействие может объяснять темную энергию?

Ученые объяснили: на темную энергию приходится около 70 процентов энергетического запаса Вселенной, однако ее физическая природа уже более 30 лет остается самой научной загадкой.

В отличие от подходов, вводящих неоткрытые частицы или новые поля, авторы нового исследования опираются на положение стандартной модели физики элементарных частиц.

В центре модели находится квантовая хромодинамика (QCD), описывающая сильное ядерное взаимодействие между кварками внутри протонов и нейтронов.

Согласно QCD, даже кажущееся пустым пространство имеет сложную квантовую структуру и квантовые поля.

Исследователи предполагают, что свойства вакуума могут создавать небольшое энергетическое смещение по мере расширения Вселенной.

Ключевую роль играют топологические свойства вакуума, которые при взаимодействии с гравитацией могут формировать эффективный вклад темной энергии в больших масштабах.

Профессор Университета Британской Колумбии Ариэль Житницкий, чьи предыдущие теоретические работы стали основой исследования, объясняет: энергия квантового вакуума и гравитация могут вместе объяснить наблюдаемую темную энергию. Для этого не следует предполагать существование новых полей или вводить дополнительные параметры.

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Проверка модели и научные перспективы

Профессор Людовик Ван Вербеке отметил, что модель рассчитывает нужную энергетическую величину на основе уже известных физических констант, без дополнительных настроек под результаты наблюдений.

Когда исследователи сравнили ее с данными о дальних сверхновых и реликтовых излучениях ранней Вселенной, результаты оказались не хуже, чем у стандартных космологических моделей.

Ведущий автор исследования, аспирант Университета Шеффилда Дон Ха Ли, сообщил, что расчеты также воспроизводят возможные изменения темной энергии, на которые указывают современные наблюдения.

В отличие от космологической устойчивой, предполагающей неизменную плотность темной энергии, эта модель допускает, что ее плотность может изменяться по мере расширения Вселенной.

В то же время , соответствие модели имеющимся данным еще не доказывает, что именно QCD-вакуум объясняет темную энергию.

Далее команда планирует уточнить расчеты и сравнить прогнозы по данным будущих космических телескопов, чтобы выяснить, можно ли отличить эту модель от других объяснений.