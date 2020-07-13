Всесвітня рада церков просить Ердогана повернути собору Святої Софії статус музею

Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)

За словами голови ВРЦ, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться на символ гноблення і роз'єднаності

Всесвітня рада церков (ВРЦ) звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайипу Ердогана з проханням переглянути рішення про позбавлення собор Святої Софії статусу музею. Він висловив "смуток і занепокоєння" з-за зміни статусу Айя-Софії.

Про це йдеться у листі голови Ради Івана Саука до турецького президента, повідомляє AP.

"З 1934 року Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічей і натхнення для представників усіх національностей та релігій", - йдеться в листі.

За словами Саука, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться на символ гноблення і роз'єднаності.

Він також заявив, що статус музею був "потужним свідченням" прихильності Туреччини в секуляризації суспільного життя.

Голова ВСЦ закликав Ердогана переглянути рішення в інтересах сприяння взаєморозуміння, співпраці, щоб уникнути відновлення старих чвар і ворожнечі.

Зазначимо, що Всесвітня рада церков об'єднує 350 церков і понад 500 млн віруючих.

Нагадаємо, Собор Святої Софії побудували в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі. У часи Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музей Айя-Софія стала в 1934 році при першому президентові Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрке.

10 липня Держрада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

Таке рішення Туреччини наразився на шквал критики з боку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, ЮНЕСКО та ряду країн Європи.

зокрема, США висловили розчарування у зв'язку з перетворенням собору Святої Софії на мечеть і закликали зберегти доступ до нього для всіх відвідувачів.