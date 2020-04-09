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Світовий банк спрогнозував глибину падіння економіки України

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 13:16
Світовий банк спрогнозував глибину падіння економіки України
Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Базовий сценарій передбачає затухання епідемії у другій половині 2020 року

Пандемія COVID-19 викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП у 2020 році на 3,5% та відновлювальне зростання в 2021 році на 3,0%. Про це йдеться в оновленому прогнозі Всесвітнього банку.

Як відзначається в огляді, скорочення на 3,5% прогнозується у відповідності зі сценарієм, який передбачає затухання епідемії у другій половині року, проте невизначеність прогнозу висока.

Світовий банк спрогнозував глибину падіння економіки України

worldbank.org

При цьому перспективи зростання України у 2020 році залишаються вкрай невизначеними і будуть залежати від тривалості кризи в галузі охорони здоров'я, прогресу в проведенні великих реформ і здатності мобілізувати адекватне фінансування для погашення боргів.

Згідно з прогнозом, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9%, а реальні доходи громадян впадуть на 4,0%, дефіцит держбюджету зросте до 4,9% від ВВП, а рівень держборгу виросте до 59% від ВВП.

Очікується, що криза COVID-19 вдарить по економіці України по декількох каналах у 2020 році. По-перше, грошові доходи та споживання будуть страждати від раптових обмежень, в тому числі у зв'язку з припиненням роботи сфери послуг, також зупинкою транспорту. По-друге, зниження економічної активності в Польщі та інших країнах ЄС негативно позначиться на економіці. По-третє, падіння світових цін вплине на експорт України.

При цьому більш тривала криза в галузі охорони здоров'я призведе до другого витка кризи, закриття бізнесів, погіршення ліквідності та якості активів в банках, наголошується в прогнозі.

Нагадаємо, в січні 2020 року Світовий банк прогнозував зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році на рівні 3,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, за зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

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