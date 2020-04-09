Всемирный банк спрогнозировал глубину падения экономики Украины

Фото: Всемирный банк (worldbank.org)

Базовый сценарий предполагает затухание эпидемии во второй половине 2020 года

Пандемия COVID-19 вызовет внезапное замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в 2020 году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3,0%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Как отмечается в обзоре, сокращение на 3,5% прогнозируется в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половина года, однако неопределенность прогноза высокая.

worldbank.org

При этом перспективы роста Украины в 2020 году остаются крайне неопределенными и будут зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для погашения долгов.

Согласно прогнозу, инфляция в Украине в 2020 году вырастет до 8,9%, а реальные доходы граждан упадут на 4,0%, дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

Ожидается, что кризис COVID-19 ударит по экономике Украины по нескольким каналам в 2020 году. Во-первых, располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, также остановкой транспорта. Во-вторых, снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС отрицательно скажется на экономике. В-третьих, падение мировых цен повлияет на экспорт Украины.

При этом более длительный кризис в области здравоохранения придет ко второму витку кризиса, закрытию бизнесов, ухудшению ликвидности и качества активов в банках, отмечается в прогнозе.

Напомним, в январе 2020 года Всемирный банк прогнозировал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 3,7%.

Как сообщало РБК-Украина, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.