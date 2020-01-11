Світовий банк зберіг прогноз по зростанню економіки України

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Українська економіка у 2020 році буде рости тими ж темпами, що і у 2019 році

Світовий банк прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році на рівні 3,7%. Про це йдеться в прогнозі СБ по світовій економіці (січень 2020 року).

Згідно з прогнозом, економіка України може прискорити зростання в 2021-2022 роках до 4,2%. Як наголошується в документі, прискоренню зростання економіки буде сприяти нова програма з МВФ на 5,5 млрд доларів для реалізації структурних реформ, про яку досягнута попередня домовленість.

Таким чином, прогноз Світового банку не змінено порівняно з листопадом 2019 року.

Як зазначили у Світовому банку, 2015-16 роках уряд України підняв ціну на природний газ, який десятиліттями реалізовувався зі значними субсидіях.

"Ці реформи були проведені в поєднанні з активною кампанією з інформування громадськості, в якій були висвітлені механізми соціальної підтримки, спрямовані на пом'якшення впливу на домогосподарства з низьким рівнем доходу. Реформи виявилися успішними, дозволивши комунальним підприємствам домогтися відшкодування витрат, і, за оцінками, заходи цільової підтримки дозволили знизити рівень бідності", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, Світовий банк (СБ) прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році складе 2,5%.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України в четвертому кварталі 2019 року, а також у 2020 році