Світовий банк знизив прогноз по зростанню економіки України

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до 2,7%. Про це йдеться в доповіді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Як відзначається в матеріалах, порівняно з прогнозом, оприлюдненим у січні 2019 року, прогноз на 2019 році знижено на 0,2 в.п. У той же час прогноз на 2020 і 2021 роки збережений на колишньому рівні.

Таким чином, оновлений прогноз Світового банку щодо зростання ВВП України виглядає наступним чином: 2019 рік - 2,7%, 2020 рік - 3,4%, 2021 рік - 3,8%.

Крім того, Світовий банк прогнозує зниження інфляції в Україні в 2019 році до 6,8%, у 2020 році до 6,0% і в 2021 році до 5,4%. У 2018 рік інфляція склала 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. За оцінкою МВФ, за 2018 світовий ВВП зріс на 3,7%.