Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%. Об этом говорится в докладе ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Как отмечается в материалах, по сравнению с прогнозом, обнародованным в январе 2019 года, прогноз на 2019 году снижен на 0,2 п.п. В то же время прогноз на 2020 и 2021 годы сохранен на прежнем уровне.

Таким образом, обновленный прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2019 год - 2,7%, 2020 год - 3,4%, 2021 год - 3,8%.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине в 2019 году до 6,8%, в 2020 году до 6,0% и в 2021 году до 5,4%. В 2018 год инфляция составила 9,8%.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом.

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году. По оценке МВФ, за 2018 мировой ВВП вырос на 3,7%.