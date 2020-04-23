Світовий банк різко знизив прогноз цін на нафту

Світовий банк знизив прогноз цін на нафту до 35 доларів за барель у 2020 році та до 42 доларів в 2021 році, в той час як у жовтні минулого року СБ прогнозував середню ціну на рівні 58 і 59 доларів за барель у 2020 2021 роках відповідно. Про це йдеться в квітневому огляді банку Commodity Markets Outlook.

Як відзначається в огляді, в 2020 році ціни на нафту впадуть на 43% у порівнянні із середнім значенням 2019 року - 61 долар за барель.

Пандемія коронавірусу (COVID-19) вплинула як на попит на сировину, так і на його пропозицію. Ціни на нафту різко впали з січня, і в квітні ціни досягли історичного мінімуму, деякі види торгувалися на негативних рівнях. Зниження відображає різке падіння попиту і ускладнюється невизначеністю рівнів видобутку серед основних виробників нафти. Очікується, що попит на нафту в цьому році впаде на безпрецедентні 9,3 млн барелів на добу з рівня 2019 року в 100 млн барелів на день, йдеться в огляді.

Очікується, що в цілому ціни на енергоносії, зокрема на природний газ і вугілля, в 2020 році будуть на 40% нижче, ніж в 2019 році, хоча в наступному році очікується значне відскік.

Ціни на сільськогосподарські продукти у меншій мірі пов'язані з економічним зростанням і в перші місяці року лише незначно знизилися. Очікується, що в цілому світові ціни на сільськогосподарську продукцію в 2020 році залишаться стабільними, оскільки рівні виробництва і запаси більшості основних продуктів харчування знаходяться на рекордно високих рівнях.

Нагадаємо, за даними НБУ, очікувана ціна нафти заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Зазначимо, міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів (приблизно на 30%) на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими в світі через пандемію коронавірусу.