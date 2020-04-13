ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту і після угоди ОПЕК+

Новини » Фінансова криза 2020     13.04.2020 - 15:06
Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту і після угоди ОПЕК+
Фото: Goldman Sachs (www.goldmansachs.com)

Жодні добровільні скорочення не можуть перекрити падіння глобального попиту чере коронавірус

Один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує подальше зниження цін на нафту в найближчі тижні, оскільки "історична, але недостатня" угода провідних виробників про скорочення видобутку навряд чи компенсує викликане коронавірусом падіння попиту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає Goldman Sachs, навіть якщо всі ключові члени ОПЕК будуть повністю дотримуватися угоду, а всі інші країни, які погодилися скоротити видобуток в травні, забезпечать 50-відсотковий рівень дотримання, добровільне скорочення буде представляти собою зниження лише на 4,3 млн а барелів на добу від рівня першого кварталу.

Більш велике скорочення виробництва країнами G20 також не сильно допоможе, повідомив банк.

"У кінцевому рахунку, це просто відображає те, що жодні добровільні скорочення не можуть бути достатньо великими, щоб компенсувати середнє падіння попиту на 19 млн барелів на добу в квітні-травні з-за коронавіруса", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Goldman Sachs в середині березня прогнозував падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Як повідомляло РБК-Україна, країни Організації країн-експортерів нафти, а також їхні союзники (ОПЕК+) 12 квітня погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Група ОПЕК+ домовилася знизити видобуток нафти приблизно на 9,7 млн барелів на добу в травні і червні.

Нафта дорожчає після угоди ОПЕК+ про рекордне скорочення видобутку ОПЕК+ узгодила найбільше в історії скорочення добування нафти, - Reuters
Новини України нефтьценыпрогноз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся