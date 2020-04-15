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МЕА прогнозує падіння світового попиту на нафту майже на 30%

Новини » Фінансова криза 2020     15.04.2020 - 12:40
МЕА прогнозує падіння світового попиту на нафту майже на 30%
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Попит на нафту впаде до мінімуму з 1995 року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими у світі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в щомісячному звіті агентства.

При цьому МЕА зазначає, жодні скорочення видобутку не зможуть повністю компенсувати короткострокове падіння ринку.

МЕА прогнозує падіння світового попиту на нафту майже на 30%

Очікується, що в другому кварталі 2020 року попит буде на 23,1 млн барелів на добу нижче рівня минулого року. Відновлення у другій половині 2020 року буде поступовим; в грудні попит як і раніше буде нижче на 2,7 млн барелів на добу.

Загалом на 2020 рік МЕА прогнозує зниження світового попиту на нафту на рекордні 9,3 млн барелів на добу.

Як наголошується в повідомленні, виробники нафти групи ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу в порівнянні з їх узгодженим базовим рівнем, починаючи з 1 травня.

"Не існує практично здійсненної угоди, яка могла б скоротити пропозицію в обсязі, достатньому для того, щоб компенсувати такі короткострокові втрати попиту", - вважають в МЕА.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ очікує, що ціна нафти впаде до 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Нагадаємо, Goldman Sachs прогнозує подальше зниження цін на нафту в найближчі тижні, оскільки "історична, але недостатня" угода провідних виробників про скорочення видобутку навряд чи компенсує викликане коронавірусом падіння попиту.

МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту і після угоди ОПЕК+
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