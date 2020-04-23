Всемирный банк резко снизил прогноз цен на нефть

Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году, в то время как в октябре прошлого года ВБ прогнозировал среднюю цену на уровне 58 и 59 долларов за баррель в 2020 и 2021 годах соответственно. Об этом говорится в апрельском обзоре банка Commodity Markets Outlook.

Как отмечается в обзоре, в 2020 году цены на нефть упадут на 43% по сравнению со средним значением 2019 года - 61 доллар за баррель.

Пандемия коронавируса (COVID-19) повлияла как на спрос на сырье, так и на его предложение. Цены на нефть резко упали с января, и в апреле цены достигли исторического минимума, некоторые виды торговались на отрицательных уровнях. Снижение отражает резкое падение спроса и усугубляется неопределенностью уровней добычи среди основных производителей нефти. Ожидается, что спрос на нефть в этом году упадет на беспрецедентные 9,3 млн баррелей в сутки с уровня 2019 года в 100 млн баррелей в день, говорится в обзоре.

Ожидается, что в целом цены на энергоносители, в том числе на природный газ и уголь, в 2020 году будут на 40% ниже, чем в 2019 году, хотя в следующем году ожидается значительный отскок.

Цены на сельскохозяйственные продукты в меньшей степени связаны с экономическим ростом и в первые месяцы года лишь незначительно снизились. Ожидается, что в целом мировые цены на сельскохозяйственную продукцию в 2020 году останутся стабильными, поскольку уровни производства и запасы большинства основных продуктов питания находятся на рекордно высоких уровнях.

Напомним, по данным НБУ, ожидаемая цена нефти, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Отметим, международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей (примерно на 30%) в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.