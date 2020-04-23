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НБУ дав прогноз світових цін на нафту і цін на бензин в Україні

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 15:11
НБУ дав прогноз світових цін на нафту і цін на бензин в Україні
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Український центробанк очікує нафту в середньому по 35 доларів і зниження цін на бензин

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

При цьому він зазначив, що в поточних умовах не виключено, що ціна на нафту може бути і нижче.

"Але ви бачили, що ринок досить волатильний, тобто відбуваються війни навколо нафти. І ми бачимо таку ситуацію з попитом, що ніде зберігати нафту", - сказав він.

За його словами, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.

Як зазначив Сологуб, ціни на паливо в Україні за рік вже знизилися більш ніж на 10%, що було викликано падінням ціни на нафту, так і впливом курсу гривні до долара.

При цьому НБУ прогнозує, що падіння цін на бензин триватиме і зниження буде досить значними.

Нагадаємо, за даними НБУ, очікувана ціна нафти заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Зазначимо, міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів (приблизно на 30%) на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими у світі через пандемію коронавірусу.

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