Світовий банк закликав Раду прийняти закон про доступ до кадастрів

Світовий банк вітає ухвалення Верховною радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Світового банку в Україні.

Водночас наголошується, що для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, Світовий банк закликає якомога скоріше прийняти низку додаткових законів.

"Мова йде про закони, які забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників", - йдеться в заяві.

Також відзначається, що важливим буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції, та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність.

"Ці реформи є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників", - наголошують у Світовому банку.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

РБК-Україна писало, що у Верховній раді України було зареєстровано вже 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Зазначимо, що 11 березня профільний комітет рекомендував Верховній раді прийняти закон про доступ українців до кадастрів.