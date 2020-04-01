У Раду внесли вже понад 10 постанов про скасування закону про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всього в Раді станом на зараз зареєстровані 13 проектів

У Верховній раді України зареєстровано 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, в середу, 1 квітня, на сайті парламенту з'явилися постанови №2178-10-П-5 - 2178-10-П12 "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обіг земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019) ".

Останній етап проходження проектів - передані на розгляд керівництву. Їх тексти також поки що не опубліковані.

Відзначимо, що до розгляду всіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковано для спікера ВР Дмитра Разумкова і відповідно для глав глави держави Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстровано сім проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, за станом на 31 березня в ВР було зареєстровано п'ять проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі. Спочатку на сайті парламенту були опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1, авторами яких є два позафракційних парламентаріїв.

Підкреслимо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.