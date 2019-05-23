Світовий банк оцінив перспективи України досягти рівня Польщі і Німеччини

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Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, і перспективи невтішні

За нинішніх темпів економічного зростання Україні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня сьогоднішньої Польщі за ВВП на душу населення, і 100 років - Німеччини. Про це йдеться в спеціальній доповіді Світового банку "Використання потенціалу економічного росту України".

Як зазначається в доповіді, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, тобто перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії. ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році.

Якщо темпи зростання продуктивності в Україні та темпи надходження інвестицій залишаться на низькому рівні, що спостерігається в останні роки, то в середньостроковій перспективі темпи зростання економіки можуть сповільнитися до нуля, оскільки зростання продуктивності буде нівельоване скороченням внеску від робочої сили через демографічні тренди. Підвищення продуктивності до 3% на рік, а інвестицій - до 30% від ВВП має допомогти посилити зростання економіки до 4% на рік у довгостроковій перспективі. Враховуючи скорочення загальної кількості населення, це означатиме зростання ВВП на душу населення приблизно на рівні 4,5% на рік, йдеться в документі СБ.

Однак рівень інвестицій в Україні та загальна продуктивність факторів виробництва, тобто ефективність використання робочої сили, капіталу та землі між секторами та підприємствами, залишаються низькими.

"Середньостатистичний робітник у Німеччині за 17 днів виробляє стільки ж, скільки середньостатистичний робітник в Україні за один рік. Щоб досягти рівня добробуту Німеччини, за нинішнього зростання економіки, Україні потрібно століття", - наголошують у Світовому банку.

Великі відмінності в низькому рівні випуску продукції на одного робітника в порівнянні з розвинутими країнами зумовлені як відставанням України в ефективності виробництва, так і меншою кількістю основного капіталу. Протягом останнього десятиліття Україна досягла певного прогресу у подоланні розриву в ефективності, але країна залишається обмеженою у кількості основного капіталу через нестачу інвестицій, включаючи і прямі іноземні інвестиції. Рівень капіталу на одного працівника в Україні на тому ж рівні, що й наприкінці 1990-х років, нагадують експерти СБ.

Україна залишається також і аутсайдером з точки зору рівня капітальних інвестицій, що стримує потенціал економічного зростання, йдеться в доповіді.

Нагадаємо, середній валовий регіональний продукт в Україні у 2017 році в розрахунку на одну особу становить 70,2 тис грн. Найбільший ВВП на одну особу зафіксований в Києві (238,6 тис. грн), що у 3,4 рази більше, ніж в цілому по країні (70,2 тис. грн).

Відзначимо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. У 2017 році зростання було на рівні 2,5%. У Нацбанку прогнозують, що у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.