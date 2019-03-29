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Держстат визначив найбагатші регіони України

Новини » Економіка    29.03.2019 - 17:50
Держстат визначив найбагатші регіони України
Фото: колаж (РБК-Україна)

У Києві ВВП на одну особу у 3,4 рази вищій, ніж в цілому по країні

Середній валовий регіональний продукт в Україні у 2017 році в розрахунку на одну особу становить 70,2 тис грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП на одну особу за 2017 рік зріс на 2,9%. Номінальний ВВП у фактичних цінах за 2017 рік складає 2,983 млрд грн.

Держстат визначив найбагатші регіони України

Дані: ukrstat.gov.ua

Найбільший ВВП на одну особу зафіксований в Києві (238,6 тис. грн), що у 3,4 рази більше, ніж в цілому по країні (70,2 тис. грн).

Далі йдуть Полтавська (106,2 тис. грн), Дніпропетровська (97,1 тис. грн) і Київська (90,0 грн).

Наприкінці списку знаходиться Луганська (13,9 тис. грн) область.

Як повідомляло РБК-України, у 2017 році найбільшу частку у ВВП займає місто Київ (23,4%). Далі йдуть Дніпропетровська (10,5%), Харківська (6,3%), Донецька (5,6%) та Київська (5,3%) області.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. У 2017 році зростання було на рівні 2,5%.

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