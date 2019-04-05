Світовий банк констатував зниження бідності в Україні

Світовий банк констатує зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку. Про це йдеться в доповіді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Як відзначається в матеріалах, рівень бідності знизився до 4,0% у 2018 році з 4,9% у 2017 році і 6,4% у 2016 році (споживання на душу населення менше 5,5 доларів на день за паритетом купівельної спроможності на 2011 рік).

У Світовому банку вважають, що зниженню рівня бідності сприяло зростання пенсій в Україні на 22,2% у 2018 році після чотирьох років фактичного заморожування.

Нагадаємо, за даними Держстату, частка населення середньодушовими доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1700 грн) у I півріччі 2018 року знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,5 в.п. і склала 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) громадян України у 2018 році зросли на 9,9%. Реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.