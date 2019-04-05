Всемирный банк констатировал снижение бедности в Украине

Всемирный банк констатирует снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. Об этом говорится в докладе ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Как отмечается в материалах, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году (потребление на душу населения менее 5,5 долларов в день по паритету покупательной способности на 2011 год).

Во Всемирном банке считают, что снижению уровня бедности способствовал рост пенсий в Украине на 22,2% в 2018 году после четырех лет фактического замораживания.

Напомним, по данным Госстата, доля населения со среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1700 грн) в I полугодии 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 п.п. и составила 2%.

Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) граждан Украины в 2018 году выросли на 9,9%. Реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, за 2015 год на 20,4%. В 2016 году реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017 году - на 10,9%.