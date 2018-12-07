Рівень бідності в Україні скоротився в 1,2 рази, - Держстат

Фото: київська жебрачка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Менше 3,2 тис. гривень на місяць отримують 32% українців

Частка населення із середньодушовими доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1700 грн) у I півріччі 2018 року знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,5 в.п. і склала 2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, в I півріччі 2018 року менше прожиткового мінімум на місяць отримували 0,8 млн громадян (роком раніше - 1,4 млн осіб).

Крім того, частка населення із середньодушовими доходами нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму скоротилася у 1,2 рази до 32%. У І півріччі 2018 року менше 3233,33 грн отримували 12,2 млн осіб (у минулому році - 15,2 млн осіб).

Більше прожиткового мінімуму отримували 26,3 млн українців, або 68% (у минулому році - 23,5 млн осіб, 61%).

Крім того, співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення збільшилося та становило по Україні 5 разів (у І півріччі 2017 року - 4,8 рази).

За даним Держстату, середньомісячний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у I півріччі 2017 року - 1570,67 грн, у I півріччі 2018 року - 1700,0 грн на одну особу на місяць. Середньомісячний розмір фактичного прожиткового мінімуму, розрахованого Мінсоцполітики (без урахування суми податку на доходи фізичних осіб) у I півріччі 2017 року - 2860,69 грн, у I півріччі 2018 року - 3233,33 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.