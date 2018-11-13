УПЦ МП не буде брати участь у створенні автокефальної церкви

Фото: собор єпископів (news.church.ua)

УПЦ МП відмовилася визнавати юрисдикцію Константинополя над Київською митрополією

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату заявив, що рішення Константинополя стосовно українського церковного питання "не має ніякої канонічної сили" і відмовився від участі у створенні автокефальної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УПЦ МП.

У заяві повідомляється, що "процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав'язаним ззовні", а також "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності і поглибить поділ і посилить конфлікти серед народу України".

"При таких умовах вступ єпископату, духовенства та мирян Української православної церкви до цих процесів вважаємо неможливим", - наголошується в заяві.

Крім того, на думку УПЦ МП "зняття анафеми з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета є наслідком "спотвореного тлумачення православних канонів".

"Рішення про встановлення юрисдикції Константинопольського патріархату на території України є наслідком спекулятивної трактування церковної історії. А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон з лідерів розколу і визнання дійсності псевдохиротоний, які були зроблені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів...", - йдеться в заяві.

У заяві йдеться, що у зв'язку з цим "євхаристійне спілкування УПЦ МП з Константинопольським патріархатом в даний час неможливо і припиняється".

Нагадаємо, 3 листопада у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю і взаємодії України з Вселенським патріархатом.

Раніше архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

Крім того, в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестане існувати Українська православна церква Московського патріархату.