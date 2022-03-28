RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вселенський Патріарх Варфоломій розпочинає візит до Польщі

Фото: Вселенський Патріарх Варфоломій (orthodoxia.info)
Автор: Роман Мирончук

Вселенський Патріарх Варфоломій 28 і 29 березня перебуватиме з візитом у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Польської автокефальної православної церкви.

"Канцелярія Православного Митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомляє, що 28-29 березня 2022 року Польщу відвідає Святіший Патріарх Константинопольський Варфоломій", - йдеться в повідомленні.

Зустріч з вірянами відбудеться сьогодні, 28 березня, у Варшаві. о 9:30 за місцевим часом зустріч пройде в храмі святого Яна Клімака, і о 17:00 в храмі святої Софії-Божественної Мудрості.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Анджея Дуди відвідати Польщу і підтримати українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України. Він також запросив понтифіка відвідати Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патріарх ВарфоломійПольша