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У Эрдогана заявили о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине

Новина українською →
Турция, Суббота 14 января 2023 22:08
У Эрдогана заявили о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине Фото: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин (Ibrahim_Kalın wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин заявил, что кажется маловероятным, что враждующие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы, поэтому Анкара готова добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сегодня, 14 января, Калин заявил, что Турция готова добиваться локального прекращения огня в Украине и подчеркнул, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы "выиграть войну".

Он сказал, что жестокая цена боевых действий может вскоре заставить Украину и Россию пересмотреть и принять локальные перемирия в определенных частях зоны боевых действий.

"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", - сказал Калин.

Калин подчеркнул, что ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну военным путем, и заявил, что Эрдоган может использовать свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении почти 11-месячной войны.

По его словам, Эрдоган уже провел несколько раундов телефонных консультаций с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, направленных на поиск общего языка.

Калин сказал, что Россия, прежде всего, заинтересована в "гарантиях безопасности" со стороны НАТО и уважении на мировой арене.

"Россия хочет, чтобы ее уважали как главного игрока и избегает НАТО на своем заднем дворе", - сказал Калин.

Украина же, по его словам, не собирается присоединяться к НАТО, однако требует достаточных гарантий безопасности от России

Эрдоган хочет открыть "гуманитарный коридор", через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортировать на лечение в Турцию.

К тому же, турецкий президент собирается обсудить создание коридора для раненых в Турцию с Зеленским и Путиным.

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