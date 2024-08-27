Все, что летело на Киев - уничтожено: что известно о последствиях комбинированной атаки на столицу

Во время обстрела Украины россияне применили ударные БпЛА, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

Всего в Киеве в течение ночи воздушная тревога объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была связана с атакой беспилотников, которые заходили волнами с разных направлений.

Около 03:00 россияне также подняли в небо несколько бортов МиГ-31К, которые запустили несколько "Кинжалов" через Киевскую область в направлении западных областей. В частности в воздух поднялись несколько бомбардировщиков Ту-95МС. Последние же запустили крылатые ракеты Х-101, которые атаковали Киев около 5 утра.

"Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов. В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет. Все, что летело на столицу Украины - уничтожено", - заявил глава КГВА Сергей Попко.

Согласно данным оперативной сводки, в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. Из-за этого возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, другие же - локализованы.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"Сейчас в Киеве не объявлена воздушная тревога, однако в Киевской области воздушная тревога есть. В воздушном пространстве еще фиксируются вражеские БпЛА, и не исключено, что дроны могут направляться на столицу. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог и при объявлении сразу направляйтесь в укрытие", - добавил Попко.

Ночная атака на Украину 27 августа

Российские террористы второй день подряд массированно атаковали Украину с применением БпЛА и ракет разных типов.

Вчера, 26 августа, враг использовал 127 ракет и 109 дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила в общей сложности 201 воздушную цель. Тем временем глава Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ России на массированный обстрел.

Этой ночью, 27 августа, враг прибег к второму массированному обстрелу. Взрывы слышали в ряде областей Украины, а также в Киеве.