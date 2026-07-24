"Все началось с фейка в Телеграмме": Садовый о драке с ТЦК на Сыхове

Дезинформация о задержании якобы 20-летнего парня в Сыховском районе Львова спровоцировала возмущение горожан и привела к драке с работниками ТЦК.

"Мне интересно исследовать, какое информационное агентство, Телеграмм-канал или какой блогер первым дал информацию, что задержали 20-летнего парня. Потому что с этого все началось, люди начали эту информацию репостить. И когда уже потом пошла информация, что на самом деле задержали 30-летнего парня, который был в розыске, то это прошло так себе - "на заднем плане", - заявил Садовый.

По его убеждению, в этой истории сработал эффект людей, объединенных общим стремлением к борьбе.

Мэр Львова отметил, что достаточно качественно и профессионально сделали свою работу правоохранительные органы, ведь именно они не допустили кровопролития.

Несмотря на то, что несколько поцелейских были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Как отметил Садовый, работники ТЦК также получили травмы, однако ничего непоправимого не произошло.

Он также подчеркнул, что именно в рамках расследования должны быть установлены все детали. Дело также в том, что эта тема стала топовой и на российских информационных каналах.

"Ничего хорошего в том нет. Если бы в любом городе массово начала распространяться информация, что задержали 20-летнего юношу и надо его освободить, надо его защитить, я думаю, что реакция была бы идентичная", - считает Садовый.

По его словам, также в эту драку вмешались много несовершеннолетних, которые лишь впоследствии поняли, что ошиблись.

"Я думаю, что и Министерство обороны, и другие службы должны уделять больше внимания информационной политике, а не отдавать это все на откуп Телеграмм-каналам, о владельцах которых мы ничего не понимаем и не понимаем, на кого они работают. Все выглядит так, что они работают на нашего врага, а не на наше государство", - подытожил Садовый.