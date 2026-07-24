Садовый рассказал, как скоро смог бы заработать Львовский аэропорт

"И аэропорт "Львов", и аэропорт "Борисполь" в рабочем состоянии. Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэродромы смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности", сказал Садовый.

Он также прояснил ситуацию с застройкой вокруг аэропорта.

"Теперь по отношению к этой афере, которая получила не только общеукраинскую, но и общеевропейскую ведомость. О чем идет речь? Например, аэропорт "Хитроу" в Лондоне за последние 100 лет увеличился в 20 раз. И в советские времена, когда строился аэропорт "Львов", то территория возле аэропорта, для сказал аэропорт, около 70 гектар.

Он уточнил, что там можно было высаживать траву, какие-то злаки, но никакой застройки там нельзя было делать. И никаких проблем не было, ведь шесть лет назад в Украине был процесс объединения общин.

Тогда, как рассказал Садовый, многие общины присоединились к Львову, а община Сокольников, на территории которой частично находится аэропорт, сказала, что хочет оставаться селом.

Потом появилось решение сельского совета Сокольников по строительству там еще 50 тысяч квадратных метров жилья на 8 тысяч жителей.

"То есть это должен появиться еще один большой город, без канализации, без водоснабжения, без образования, без медицины, налегке. Просто взять и эту территорию, которая является резервной в аэропорт, застроить. Это, конечно, вызвало шок, потому что сегодня в мире есть простая формула: есть литовище, есть судья и есть процесс. Нет города, нет города. заблокированы", - отметил мэр.

По его словам, Европейский Союз имеет очень большой проект стоимостью около 10 млрд евро по собственному строительству Львова как крупного транспортного узла.

"Это подключение железнодорожного сообщения, европейского пути вместо советского стандарта и плюс соединения львовского аэропорта с львовским вокзалом. Фактически выстраивается такой транспортный узел. И это все пробуют наши доморощенные предприниматели, их лоббисты свернуть", - рассказал Садовый.

Мэр Львова добавил, что буквально недавно министерство транспорта Великобритании представило большой проект, как должен выглядеть львовский аэропорт.

"Там никакого жилья нет, там есть инфраструктура, там есть те вещи, которые важны для будущего. Кстати, эта инфраструктура может давать сотни миллионов налогов той же общине, но люди, которые хотят заработать уже и сегодня, имеют другое видение", - подчеркнул Садовый.