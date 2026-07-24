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"Все почалося з фейку в Телеграмі": Садовий про бійку з ТЦК на Сихові

09:59 24.07.2026 Пт
2 хв
Мер Львова розкрив нові подробиці гучного конфлікту
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
"Все почалося з фейку в Телеграмі": Садовий про бійку з ТЦК на Сихові Фото: Андрій Садовий, мер Львова (Getty Images)
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Дезінформація про затримання нібито 20-річного хлопця в Сихівському районі Львова спровокувала обурення містян і призвела до сутички з працівниками ТЦК.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Мені цікаво дослідити, яке інформаційне агентство, Телеграм-канал чи який блогер першим подав інформацію, що затримали 20-річного хлопця. Тому що з того все почалося, люди почали цю інформацію перепощувати. І коли вже потім пішла інформація, що насправді затримали 30-річного хлопця, який був в розшуку, то це пройшло так собі - "на задньому плані", - пояснив Садовий.

На його переконання, у цій історії спрацював ефект людей, які об'єднані спільним прагненням до боротьби.

Мер Львова зауважив, що доволі якісно і професійно зробили свою роботу правоохоронні органи, адже саме вони не допустили кровопролиття.

Попри те, що кілька поцілейських були шпиталізовані - їхньому життю нічого не загрожує.

Як зазначив Садовий, працівники ТЦК також отримали травми, однак нічого непоправного не сталося.

Він також наголосив, що саме в межах розслідування мають бути з'ясовані усі деталі. Річ також у тім, що ця тема стала топовою і на російських інформаційних каналах.

"Нічого доброго в тому немає. Якби в будь-якому місті масово почала розповсюджуватись інформація, що затримали 20-літнього юнака і треба його визволити, треба його захистити, я думаю, що реакція була б ідентична. Плюс кінець дня, хтось там з роботи прийшов, хтось там десь 50 грам по дорозі випив, тому що було багато і жінок, які сприйняли це персоніфіковано: "а якщо би це моя дитина…", - пояснив Садовий.

За його словами, також в цю сутичку втрутилося багато неповнолітніх, які лише згодом зрозуміли, що помилилися.

"Я думаю, що і Міністерство оборони, та і інші служби повинні приділяти більше уваги інформаційній політиці, а не віддавати це все на відкуп Телеграм-каналам, про власників яких ми нічого не розуміємо і не розуміємо, на кого вони працюють. Бо так виглядає, що вони працюють на нашого ворога, а не на нашу державу", - підсумував Садовий.

До речі, також Садовий розповів, коли може запрацювати львівський аеропорт.

Окрім того, мер Львова прокоментував гучний публічний конфлікт із Польщею.

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Андрій Садовий Львів ТЦК
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