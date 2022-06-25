Медведєв пригрозив Молдові через бажання приєднатися до санкцій проти РФ
Молдова готова долучитися до санкцій проти Росії. У Кремлі заявили, що на це рішення не змусить себе чекати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
"Тепер вони побігли попереду паровозу. Намагаючись потрапити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергійних та інших ресурсів, а взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - заявив він.
За словами Медведєва, девальвація молдавської державності, що набрала швидкість, проходить за українськими лекалами - на чільне місце ставиться ненависть до Росії.
"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії..." - додав він.
Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата до Європейського Союзу має на меті прояв солідарності з європейськими країнами.
Нагадаємо, раніше Медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї. На його думку, саме Захід розв'язав проти Росії proxy war ("війну за довіреністю"). А такий військовий конфлікт завжди має ризик переходу у повноцінну війну із застосуванням ядерної зброї.
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