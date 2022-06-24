Молдова заявила про намір приєднатися до санкцій проти РФ

Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата в Європейський союз має на увазі прояв солідарності з європейськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Молдови Ігоря Гросу, якого цитує Newsmaker.

За його словами, Молдова має намір підтримати санкції проти РФ, які вчора ЄС обговорював на саміті в Брюсселі.

"Ми виявлятимемо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій - зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення", - сказав Гросу.

При цьому, на питання журналіста, якою буде реакція Росії на це рішення, він відповів, що Молдова зацікавлена підтримувати нормальні стосунки з Росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу у ЄС.

Нагадаємо, вчора Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, цей статус отримала і Молдова.

Додамо, що нещодавно Молдові заборонили транслювати російські новини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.