Спасут не всех. Литва разработала план эвакуации столицы на случай войны

Вильнюс разработал обновленный план эвакуации на случай военного вторжения, гибридных атак и ядерных угроз. В его разработке Литва учитывала опыт Украины и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас заявил, что в Вильнюсе и до этого был план эвакуации, однако он был скорее теоретическим и долгое время не обновлялся.
На разработку нового плана, по данным мэра, понадобилось около года. По словам мэра города, план эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи:
По словам мэра Вильнюса, в случае военного вторжения, согласно плану эвакуации, весь Вильнюс не будет эвакуирован.
"Если бы возникла военная угроза городу, мы бы, прежде всего, готовились к обороне города и делали все возможное, чтобы помочь обороне, потому что оборона страны и столицы - это, прежде всего, дело армии", - заявил он.
По его словам, в случае войны, скорее всего, будет объявлена мобилизация, а решение будет принимать комендатура совместно с военными, с предоставлением указаний муниципалитету.
Бенкунскас выразил надежду, что сценарий военного вторжения все же следует оценить и с точки зрения разведки, рассчитывая на то, что разведка страны заранее предупредит государственные учреждения и общественность о возможных опасностях.
По словам мэра, этот план, разработанный на основе опыта украинских и американских городов.
"Мы опирались прежде всего на примеры Украины, города Киева... Уроки брались оттуда. Мы также смотрели на планы эвакуации городов США. Конечно, там контекст другой - большие города приходилось в основном эвакуировать из-за стихийных бедствий и природных условий", - пояснил Бенкунскас.
По словам мэра, план эвакуации Вильнюса сейчас наиболее актуален для сценария возможного военного вторжения. В то же время он заявил, что ситуация пока стабильная, а о военном вторжении речь не идет.
"План эвакуации является частью нашего плана оборонной политики.... Мы объявили, что Вильнюс, столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении. Поэтому наша практика подготовки отличается от Таллина или Риги... План, конечно, сейчас, пожалуй, самый актуальный на случай военной угрозы, но он так же был бы актуальным и в других случаях, если бы произошла авария, стихийное бедствие или ядерная угроза", - пояснил мэр столицы.
Заметим, что Литва не единственная страна, которая активно настраивает оборону своей страны. Вчера немецкая армия попросила крупные компании помочь с перевозкой солдат и техники к восточной границе НАТО в случае возможного нападения России.
Заметим, что это произошло на фоне того, что в прошлом месяце Бундесвер сообщил, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО.
Зато президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение уже через несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
Заметим, что на днях по данным Института изучения войны, стало известно, что власти России запускают масштабную пропагандистскую кампанию, чтобы убедить население в необходимости "большой войны" со странами НАТО.
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