Спасут не всех. Литва разработала план эвакуации столицы на случай войны

Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас заявил, что в Вильнюсе и до этого был план эвакуации, однако он был скорее теоретическим и долгое время не обновлялся.

На разработку нового плана, по данным мэра, понадобилось около года. По словам мэра города, план эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи:

военного вторжения,

гибридных атак,

ядерных угроз,

серьезных стихийных бедствий,

чрезвычайных инфраструктурных аварий.

План не предусматривает полную эвакуацию города

По словам мэра Вильнюса, в случае военного вторжения, согласно плану эвакуации, весь Вильнюс не будет эвакуирован.

"Если бы возникла военная угроза городу, мы бы, прежде всего, готовились к обороне города и делали все возможное, чтобы помочь обороне, потому что оборона страны и столицы - это, прежде всего, дело армии", - заявил он.

По его словам, в случае войны, скорее всего, будет объявлена мобилизация, а решение будет принимать комендатура совместно с военными, с предоставлением указаний муниципалитету.

Бенкунскас выразил надежду, что сценарий военного вторжения все же следует оценить и с точки зрения разведки, рассчитывая на то, что разведка страны заранее предупредит государственные учреждения и общественность о возможных опасностях.

План эвакуации учел опыт Украины и США

По словам мэра, этот план, разработанный на основе опыта украинских и американских городов.

"Мы опирались прежде всего на примеры Украины, города Киева... Уроки брались оттуда. Мы также смотрели на планы эвакуации городов США. Конечно, там контекст другой - большие города приходилось в основном эвакуировать из-за стихийных бедствий и природных условий", - пояснил Бенкунскас.

По словам мэра, план эвакуации Вильнюса сейчас наиболее актуален для сценария возможного военного вторжения. В то же время он заявил, что ситуация пока стабильная, а о военном вторжении речь не идет.

"План эвакуации является частью нашего плана оборонной политики.... Мы объявили, что Вильнюс, столица Литвы, расположенная в 30 километрах от границы враждебного государства, находится в особом географическом положении. Поэтому наша практика подготовки отличается от Таллина или Риги... План, конечно, сейчас, пожалуй, самый актуальный на случай военной угрозы, но он так же был бы актуальным и в других случаях, если бы произошла авария, стихийное бедствие или ядерная угроза", - пояснил мэр столицы.