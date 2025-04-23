Врятують не всіх. Литва розробила план евакуації столиці на випадок війни

Мер литовської столиці Валдас Бенкунскас заявив, що у Вільнюсі й до цього був план евакуації, проте він був швидше теоретичним і тривалий час не оновлювався.

На розробку нового плану, за даними мера, знадобилося близько року. За словами мера міста, план евакуації Вільнюса розрахований на випадки:

військового вторгнення,

гібридних атак,

ядерних загроз,

серйозних стихійних лих,

надзвичайних інфраструктурних аварій.

План не передбачає повну евакуацію міста

За словами мера Вільнюса, у разі військового вторгнення, згідно з планом евакуації, весь Вільнюс не буде евакуйований.

"Якби виникла військова загроза місту, ми б, перш за все, готувалися до оборони міста і робили все можливе, щоб допомогти обороні, тому що оборона країни і столиці - це, перш за все, справа армії", - заявив він.

За його словами, у разі війни, найімовірніше, буде оголошено мобілізацію, а рішення ухвалюватиме комендатура спільно з військовими, з наданням вказівок муніципалітету.

Бенкунскас висловив сподівання, що сценарій військового вторгнення все ж таки слід оцінити й з погляду розвідки, розраховуючи на те, що розвідка країни заздалегідь попередить державні установи та громадськість про можливі небезпеки.

План евакуації врахував досвід України та США

За словами мера, цей план, розроблений на основі досвіду українських та американських міст.

"Ми спиралися насамперед на приклади України, міста Києва... Уроки брались звідти. Ми також дивилися на плани евакуації міст США. Звісно, там контекст інший - великі міста доводилося здебільшого евакуювати через стихійні лиха та природні умови", - пояснив Бенкунскас.

За словами мера, план евакуації Вільнюса наразі найбільш актуальний для сценарію можливого військового вторгнення. Водночас він заявив, що ситуація наразі стабільна, а про військове вторгнення не йдеться.

"План евакуації є частиною нашого плану оборонної політики.... Ми оголосили, що Вільнюс, столиця Литви, розташована за 30 кілометрів від кордону ворожої держави, перебуває в особливому географічному становищі. Через це наша практика підготовки відрізняється від Талліна чи Риги... План, звісно, зараз, мабуть, найактуальніший на випадок воєнної загрози, але він так само був би актуальним і в інших випадках, якби сталася аварія, стихійне лихо або ядерна загроза", - пояснив мер столиці.