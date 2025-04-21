Кремль милитаризирует россиян для затяжной войны в Европе, - ISW
Власти России запускают масштабную пропагандистскую кампанию, чтобы убедить население в необходимости "большой войны" со странами Североатлантического союза (НАТО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что власти России озвучивают нарративы, которыми пытаются все больше милитаризировать свое общество в долгосрочной перспективе.
В качестве примера этой кампании, в ISW сослались на интервью российского государственного журналиста Павла Зарубина. В воскресенье, 20 апреля, он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова прокомментировать рекомендацию руководства ЕС к европейским лидерам и чиновникам воздержаться от посещения парада Победы 9 мая в Москве.
В ответ Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "сделает все возможное, чтобы эта идеология больше не подняла голову" и что она уничтожит нацизм "раз и навсегда".
В ISW такие заявления главы российского МИД назвали частью давней информационной кампании Кремля, которая апеллирует к победе СССР над нацистской Германией и более широкого мифа о "Великой Отечественной войне", чтобы очернить Европу и НАТО.
Эти меры направлены на усиление негативных настроений среди россиян и на мобилизацию поддержки милитаризации общества в долгосрочной перспективе.
"Кремль ранее уже использовал этот миф, чтобы убедить россиян в том, что их социальные и экономические жертвы в поддержку войны против Украины, могут обеспечить тотальную победу", - говорится в отчете.
В Институте напомнили, что президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, регулярно используют расплывчатый термин "денацификация", имея под ним в виду смену власти в Украине и установление там пророссийского марионеточного режима.
Аналитики также напомнили слова Путина о том, что украинское правительство якобы контролируют нацисты как повод для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
"Кремль все чаще применяет аналогичную тактику в отношении Финляндии и бывших республик СССР, включая Эстонию и Молдову. Москва пытается оправдать попытки контролировать независимые государства и подготовить информационную почву для потенциальной будущей агрессии России", - убеждены в ISW.
Россия готовится к войне с НАТО
По данным немецкой разведки, Кремль готовится к масштабной войне с НАТО. В отчете ведомства отмечается, что диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и поэтому готов использовать силу для достижения своих целей.
Президент Литвы заявил, что у его страны есть 4-5 лет на подготовку к российскому вторжению.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия является долгосрочной военной угрозой для НАТО и всей североатлантической безопасности.
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