Зеленский об обмене политических заключенных: нужно, чтобы было давление всех партнеров на РФ
Освобождение политических заключенных из русского плена идет сложно. необходимо, чтобы было давление международных партнеров на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.
По словам Зеленского, россияне сложно реагируют на запросы по освобождению наших политических заключенных, в том числе и крымских татар.
"Идут обмены по военнопленным, потому что военнопленных мы можем обменять на военнопленных. С крымскими татарами, вы понимаете, что их незаконно удерживают. Поэтому сложно забрать их домой. Здесь надо, чтобы было давление всех партнеров, чтобы сработала система всех на всех. -другому пока это сложно сделать", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что работу в этом направлении Украина ведет через таких партнеров как Эмираты, Катар, Турция, Азербайджан. Но пока успех такой, как он есть.
Обмены пленными
Напомним, 25 июня из российского плена в Украину вернулись 90 защитников .
Однако позже стало известно, что из плена РФ удалось также освободить замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.
Вместе с ним были освобождены еще девять гражданских лиц, находившихся в плену РФ.
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