Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных

13 сентября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди", - рассказал Зеленский.

По данным президента, среди них и Ления Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - добавил Зеленский.

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, состояние здоровья вернувшихся из плена очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.

Особенности обмена

Как отметили в Координационном штабе, этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 женщины.

"В частности это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения. Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя. Вышла на свободу крымская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами во время пересечения границы Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров.

"Восьмеро - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и "Азовстали" из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские. Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях", - рассказали в Штабе.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой из плена вернулись 3569 украинцев. 13 сентября состоялся 56-й обмен военнопленных.