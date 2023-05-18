ВCП дал разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

За соответствующее решение проголосовали все 14 членов совета.

В пресс-службе САП добавили, что члены ВСП признали обоснованными доводы представления руководителя Антикоррупционной прокуратуры и единогласно дали согласие на содержание Князева под стражей.

Дело Князева

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. Так, на взятке в 2,7 млн. долларов задержали экс-главу ВС Князева и его адвоката.

После этого пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, его уволили с должности главы суда. Затем руководитель САП сообщил о подозрении Князеву и адвокату.

Отметим, что вчера ВАКС отказал в удовлетворении жалобы на задержание Князева, признав задержание законным.

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